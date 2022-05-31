Шотландия — Украина: прогноз Алексея Андронова на стыковой матч ЧМ-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч полуфинала отбора к ЧМ-2022 Шотландия — Украина.



Ставка: проход Украины за 2.25.



«Начинаем вспоминать о том, что в футболе существуют ещё и национальные сборные. По известным событиям затянулся отбор на чемпионат мира в Катаре. Уже состоялась жеребьёвка финального турнира, но все участники еще неизвестны.

Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.

Шотландия сыграет против Украины. Наверное, это один из самых сложно предсказуемых матчей за всю историю моих прогнозов. Сейчас очень тяжело представить себе реальную силу украинской сборной. Контрольные матчи вряд ли говорили о многом.



Для шотландцев это тоже очень неприятная история, так как они рассчитывали играть этот матч в марте, когда у них продолжался сезон. Когда они были в оптимальном состоянии, а сейчас они уже все уставшие и сезон завершен. Большой вопрос, как сохранять форму. В этой игре очень тяжело найти какие-то логические нитки и нотки.

Сунесс: хочу, чтобы сборная Украины выиграла чемпионат мира в Катаре.

Я уверен в одном — в сердце украинских игроков. Уверен в том, что они выйдут реально сражаться за место на чемпионате мира. Ярмоленко говорил о том, что им не нужны никакие подарки, когда начались разговоры о том, чтобы Украину без отбора пустить на ЧМ-2022.



Не знаю, как там сложится дальше, там еще и Уэльс есть, но в матче с Шотландией у Украины много шансов на победу. Я поставлю на проход Украины в следующий раунд и буду за нее болеть», — сказал Андронов.



Британский журналист: мысли не о футболе помешают Украине попасть на ЧМ-2022.



Главный тренер сборной Украины: товарищеский матч с Россией невозможен.



Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.



Андрей Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать нигде.



Александр Тихонов жёстко ответил тренеру сборной Украины Петракову.