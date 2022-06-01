Шотландия — Украина: прогноз Evening Standard с коэффициентом 11.0 на матч отбора ЧМ-2022

Журналист британского издания Evening Standard Мэтт Верри сделал прогноз на полуфинальный матч стыков за право попасть на ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.
Ставка: точный счёт 2:1 в пользу Шотландии за 11.0.
«Цена ошибки велика, проигравший потеряет шансы попасть в Катар. Мне кажется, в связи с высокой значимостью матча команда не станут раскрываться. Не жду большого количества событий в первые минуты игры.
Сунесс: хочу, чтобы сборная Украины выиграла чемпионат мира в Катаре.
Фаворитом считаю Шотландию. Эта команда не проигрывает на своём поле в квалификации чемпионатов мира аж с 2013 года. Что такое трибуны в Глазго? Достаточно вспомнить плей-офф Лиги Европы, где «Рейнджерс» раз за разом одерживал победы над сильными соперниками.
Команды близки по уровню, но свои трибуны окажутся решающим фактором. К тому же сборной Украины будет сложно полностью сосредоточиться на футболе. Ставлю на победу Шотландии с разницей в один мяч. 2:1», — отметил Верри.
Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия — Украина.
Главный тренер сборной Украины: товарищеский матч с Россией невозможен.
Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.
Андрей Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать нигде.
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