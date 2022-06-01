Шотландия — Украина: прогноз Evening Standard с коэффициентом 11.0 на матч отбора ЧМ-2022

Журналист британского издания Evening Standard Мэтт Верри сделал прогноз на полуфинальный матч стыков за право попасть на ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.

Ставка: точный счёт 2:1 в пользу Шотландии за 11.0.

«Цена ошибки велика, проигравший потеряет шансы попасть в Катар. Мне кажется, в связи с высокой значимостью матча команда не станут раскрываться. Не жду большого количества событий в первые минуты игры.

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Фаворитом считаю Шотландию. Эта команда не проигрывает на своём поле в квалификации чемпионатов мира аж с 2013 года. Что такое трибуны в Глазго? Достаточно вспомнить плей-офф Лиги Европы, где «Рейнджерс» раз за разом одерживал победы над сильными соперниками.

Команды близки по уровню, но свои трибуны окажутся решающим фактором. К тому же сборной Украины будет сложно полностью сосредоточиться на футболе. Ставлю на победу Шотландии с разницей в один мяч. 2:1», — отметил Верри.

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