Шотландия — Украина: прогноз Егора Титова на матч отбора ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Шотландия – Украина в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Шотландии с форой (0) за 1.64.
«Сложно прогнозировать этот матч. Давно не видели в деле украинцев. На них скажется, что игры чемпионата невозможно проводить, одними товарищескими матчами в порядок себя не приведёшь. Понятно, что есть легионеры, которые в нормальном состоянии.
Зинченко: в Англии я буду полезнее для Украины.
Вся команда мотивирована, заряжена. Но у шотландцев мотивации не меньше. Их не было на чемпионатах мира, по-моему, с 1998 года. Они хотят вернуться, и сейчас лучший шанс на это.
За Шотландию здесь лучший тонус футболистов. Они только завершили сезон, форму потерять не успели. Шотландия играет дома при невероятной поддержке фанатов. Это огромный плюс. И можно сказать, что в последний год шотландцы на подъёме.
Евро, который частично прошёл и на стадионе в Глазго, как будто вдохнул новую жизнь в команду. Она добавила во всём и стала опасной. Может быть, исполнителей высокого класса больше у украинцев, но шотландцы возьмут характером», — сказал Титов.
Андрей Шевченко: матч с Шотландией — это надежда для всей Украины.
Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.
Тренер сборной Украины назвал матч с Шотландией главным в карьере.
Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия — Украина.
Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.
Андрей Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать нигде.
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