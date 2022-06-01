Шотландия — Украина: ставка Артура Петросьяна на встречу отбора ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч полуфинала плей-офф отбора к ЧМ-2022 Шотландия — Украина.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 1.92.



«Главный матч начала лета — это игра между Шотландией и Украиной, полуфинал плей-офф к ЧМ-2022. Победитель выйдет на сборную Уэльса, которая ещё в марте обыграла в своём полуфинале Австрию.

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Сборная Украины попала в сложную ситуацию. У половины сборной не было игровой практики. Другая половина имеет лишь часть игровой практики. Миколенко, Зинченко, Малиновский, Яремчук. В целом проблема с игровой практикой есть, и это может сказаться во втором тайме, когда силы могут иссякнуть, хотя с моральной составляющей у украинцев проблем не будет.



У Шотландии есть лишь одна потеря — Тирни, а в остальном у Кларка соберётся сильнейший состав. Сборная ударно завершила свою отборочную кампанию в группе, одержав шесть побед подряд, включая и победу над Данией, которая уже к тому моменту не имела мотивации.

Была и непростая игра с Израилем. С моральной составляющей у шотландцев также всё в порядке. В отличие от украинцев, с физикой тоже. Главным испытанием для гостей будет второй тайм.

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Если Украина сможет выдержать второй тайм и дотерпеть до дополнительного времени, то там уже может быть все, что угодно. Однако на протяжении 90 минут шотландцы будут опасней атаковать и будут ближе к победе.



Предположу, что первый тайм завершится вничью. Украинцы могут сыграть достаточно прагматично. На 45 минут вполне могут закрыться и ничего не предоставить у своих ворот шотландцам. Вряд ли можно сказать, что шотландцы креативны впереди. Да, там есть активные фланги. Несмотря на усталость, капитан Робертсон будет максимально заряжен в этой игре.



Вторая ставка — победа Шотландии в первом тайме по угловым. Если говорить об исходе, то предположу, что Шотландия не проиграет при тотале менее 3,5 мяча», — сказал Петросьян.



Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.



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