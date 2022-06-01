Шотландия — Украина: прогноз Виктора Гусева на стыковой матч отбора ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Шотландия — Украина.



Ставка: обе забьют за 2.08.



«Это тот самый перенесённый полуфинал квалификации к чемпионату мира. Победитель этой игры 5 июня сыграет против Уэльса. Встреча состоится в Шотландии.

Андрей Шевченко: матч с Шотландией — это надежда для всей Украины.

Говорят, что когда там забивает местная команда, то по звуку об этом узнают жители соседних городов. Это к слову о том, что у шотландцев будет большая поддержка трибун, а украинцам придётся сложно. Между собой соперники играли дважды и обменялись домашними победами в отборе к чемпионату Европы 2008 года.



Украина забивала в восьми из девяти последних выездных матчей. У них мощная линия атаки и полузащиты. Есть Зинченко, Малиновский и Ярмоленко. Не забудем и о Безусе. Хорошая и организованная атака. При этом есть проблемы во вратарской линии и в обороне.

Шотландцы тоже хороши в атаке, но часто допускают ошибки сзади. Жду интересную игру. Украинцы хотят попасть на второй в своей истории чемпионат мира, а шотландцев будут гнать вперёд трибуны.

Зинченко объяснил, почему остаётся в Англии.

Шотландия не проигрывала с сентября на протяжении восьми подряд матчей. В последних 10 играх украинцы шесть раз сыграли вничью. В девяти из 10 последних матчей с участием сборной Украины забили обе команды.

На групповом этапе чемпионата мира у Украины были сплошные ничьи — шесть из восьми игр завершились мирным исходом. Обе команды заняли вторые места в своих группах. Учитывая слабость обороны с обеих сторон и сильную атаку, ожидаю голы с обеих сторон», — сказал Гусев.

Константин Генич сделал прогноз на матч Шотландия — Украина.

Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Шотландия — Украина.



Тренер сборной Украины назвал матч с Шотландией главным в карьере.



Алексей Андронов сделал прогноз на матч Шотландия — Украина.



Прогноз с коэффициентом 3.70 на матч Шотландия — Украина.



Андрей Шевченко: ни один российский спортсмен не должен участвовать нигде.