Эксперты оценили шансы Бензема оформить хет-трик в матче Франция — Дания

3 июня в Сен-Дени (Франция) состоится матч 1-го тура Лиги наций Франция — Дания. Начало игры — в 21:45 мск.

Пеле написал Путину открытое письмо.

Эксперты считают фаворитами действующих чемпионов мира: поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.87. Успех датчан оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.68.



Аналитики ждут, что матч Франция — Дания не станет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Гол Карима Бензема идёт за 2.30, дубль в исполнении форварда «Реала» доступен за 8.30. Если Бензема сможет отличиться три и более раз, зайдёт коэффициент 31.0.

Карпин нецензурно прокомментировал слухи о назначении в «Динамо».



Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Франция — Дания.



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