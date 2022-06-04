Волков — Розенстрайк: смотреть онлайн бесплатно, прямой эфир, трансляция боя UFC

4 июня на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night. В его главном бою встретятся российский боец Александр Волков и представитель Суринама Жаирзиньо Розенстрайк. Начало поединка – не ранее 1:00 мск 5 июня.
Прогноз с коэффициентом 3.40 на бой Камбосос — Хэйни.
В полном объёме бойцовский вечер UFC Вегас 56 можно посмотреть в приложении UFC Fight Pass. Также трансляция будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом россиянина. Поставить на победу Волкова можно с коэффициентом 1.65. Шансы Розенстрайка оценили коэффициентом 2.30. На ничью дают 65.00.
На ТБ 2.5 раунда можно поставить с коэффициентом 1.70, а на то, что бой завершится раньше, – за 2.15.
В соглавном бою вечера непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев будет драться с американцем Дэном Иге, замыкающим топ-10 полулёгкого веса. Дебютирует в UFC ещё один россиянин — Ринат Фахретдинов, соперником которого станет Андреас Михайлидис.
Бой с Розенстрайком — определяющий для Волкова. Поражение ему не простят.
Почему Волков победит Розенстрайка.
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