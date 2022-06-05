Швеция – Норвегия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция – Норвегия во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: ничья за 3.30.



«Второй тур Лиги наций, и начнем мы с поездки в Скандинавию — в Швецию. В Сольне скандинавское противостояние: Швеция против Норвегии.

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И те и другие одержали выездные победы в первом туре. Шведы одолели сборную Словении — 2:0, а норвежцы героически отстояли мяч Эрлинга Холанда, забитый в первом тайме. Блестящую игру показал голкипер Нюланд. 12 угловых сборной Сербии, огромное количество моментов во втором тайме, но пробить Нюланда не удалось. В итоге сенсационная победа Норвегии 1:0. Шведы на классе победили словенцев.



Не сказать, что история противостояния команд богатая в последние годы. Тем не менее они играли в квалификации Евро-2020. Оба раза они сыграли вничью. Особенно увлекательный матч был в Норвегии: 2:0 сначала вели норвежцы, шведы ответили тремя мячами, но в концовке хозяева сравняли счет 3:3. Четыре последних матча команд завершались вничью.



Думаю, и здесь вполне вероятна ничья, учитывая, что победы в первых играх одержали и те и другие. Ничейка со стратегической точки зрения в помощь и сборной Норвегии, и Швеции. При этих раскладах команды будут возглавлять таблицу, а там уже пусть сербы со словенцами друг с другом разбираются.



Я бы здесь рискнул и похулиганил, взяв лобовую ничью с коэффициентом 3.30. Это как Испания и Португалия, пятый раз подряд сыгравшие вничью. Почему бы и шведам с норвежцами в пятый раз подряд не сыграть такую «nordic victory», ничеечку, которая должна устроить и тех и других», — сказал Генич.

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