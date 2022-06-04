Швеция — Норвегия. 9:0 с Арменией не предел для Эрлинга Холанда

5 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Швеция – Норвегия. Начало игры – в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. На победу норвежской сборной принимают ставки за 3.60. Пари на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Швеция — Норвегия 5 июня 2022 года

По мнению букмекеров, матч не получится результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.65, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.38. На гол хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1.30, тогда как гол норвежцев оценивается в 1.55. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.03.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Швеция — Норвегия (05.06.2022)

Национальная команда Швеции переместилась в Лигу В после неудачной кампании прошлого сезона. Сумела набрать только три очка в квартете с Францией, Хорватией и Португалией. Сине-жёлтым удалось порадовать поклонников домашней победой над хорватами со счётом 2:1, но остальные пять матчей они проиграли.

Итоговая разница забитых мячей (5-13) наглядно демонстрирует пропасть между подопечными Янне Андерссона и остальными командами группы. Зато неудача в Лиге наций стала поводом для тренерского штаба начать масштабную перестройку команды перед квалификацией на мировое первенство в Катаре.

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Удивительно, но шведы сумели извлечь пользу от перемен и были близки к выходу на чемпионат мира 2022 года. На групповой стадии отборочного этапа до последних туров сражались за первую строчку таблицы со сборной Испании. В решающем очном матче «Красная фурия» выиграла со счётом 1:0, отправив конкурента в стыки.



В первом раунде Швеция сломила отчаянное сопротивление сборной Чехии. Добыла победу в дополнительное время благодаря точному удару Робина Квайсона. К сожалению для поклонников шведов, в финальном раунде плей-офф сборная Польши оказалась сильнее их любимцев. «Белые орлы», ведомые несгибаемым Робертом Левандовским, взяли верх со счётом 2:0.

Сборная Швеции достаточно быстро сумела отойти от разочарования отборочного цикла и удачно начала новый сезон в Лиге наций. В игре первого тура со Словенией подопечные Андерссона праздновали выездную победу 2:0. В первом тайме реализовал пенальти Эмиль Форсберг, а в концовке встречи точку поставил Деян Кулушевски.



Игроку «Тоттенхэма» ассистировал хавбек Маттиас Сванберг. Таким образом, сборная Швеции подошла к противостоянию с Норвегией в статусе лидера группы. Что касается норвежцев, то их национальная команда в минувшем розыгрыше Лиги наций была близка к переходу в элитный дивизион из Лиги В.



Норвежцы на протяжении всего группового этапа не отпускали от себя лидирующую сборную Австрии. Решающий матч, который определял победителя группы, они должны были провести с румынами на выезде. Но на пути гостей оказалось непреодолимое препятствие – из-за вспышки коронавируса встречу было решено отменить.

Неудачи продолжали преследовать подопечных Столе Сольбаккена и в отборочном цикле к мировому первенству в Катаре. За два тура до завершения квалификации «свёрла» претендовали как минимум на стыковые матчи. Затем произошла катастрофа: в домашней игре с Латвией норвежцы не сумели пробить голкипера соперника и довольствовались ничейным исходом.



Осечки оказалось достаточно, чтобы пропустить на второе место Турцию. Поражение в заключительном туре от Нидерландов окончательно поставило крест на планах норвежцев участвовать в мундиале. Отчасти поэтому к новому розыгрышу Лиги наций гости подошли предельно мотивированными и заряженными на результат.

Агент Кутепова заявил об интересе из Турции.

Наставник норвежской команды предсказуемо строит тактическую схему вокруг своего лидера — Эрлинга Холанда. Разноплановый форвард выполняет большой объём работы в каждой игре и идеально реализует опасные моменты. Форвард доказал свой высокий класс уже в первом туре Лиги наций. Хосеп Гвардиола наверняка довольно потирает руки.



В выездной игре с сербами «свёрла» сконцентрировались на обороне и терпеливо выжидали ошибку соперника. Разящую контратаку удалось провести на 26-й минуте, когда Холанд трансформировал в гол блестящий пас защитника Маркуса Педерсена. Сборная Норвегии после забитого мяча перешла на закрытую модель игры и успешно отбивала атаки Сербии до финального свистка арбитра.



Любопытно складываются взаимоотношения будущих соперников в очных встречах. Четыре последние игры завершились ничейным исходом. Матч для каждой из команд носит принципиальный характер, поскольку они являются прямыми конкурентами за единственную путёвку для перехода в Лигу А. Вряд ли наставники коллективов будут менять тактические схемы, которые принесли успех в первом туре.

Хозяева, вероятно, предпочтут забрать инициативу и оказывать давление на оппонента через центр поля. Гости будут выжидать оплошность сине-жёлтых, чтобы наказать их забитым голом в контратаке. При подобном сценарии развития событий перспективно смотрится ставка «обе забьют», на которую предлагают достаточно выгодный коэффициент 2.03.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Швеция — Норвегия 5 июня 2022 года

Группа подобралась достаточно ровная по составу, что подразумевает серьёзную конкуренцию за первое место. В такой ситуации возрастает важность домашних игр с прямыми конкурентами. Сборная Швеции недаром является фаворитом встречи, но малейшая расслабленность будет грозить потерянными очками. С учётом товарищеских встреч сине-жёлтые выиграли дома девять матчей кряду и способны продолжить серию, но норвежцы мастерски умеют играть на контратаках. Ждём голов в обе стороны. они забивали минимум один гол в четырёх из последних пяти гостевых игр.



Ставка: обе забьют за 2.03.

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