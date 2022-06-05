Швеция — Норвегия: ставка Дениса Наливайко на матч Лиги наций

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Швеции и Норвегии.



Ставка: гол Холанда за 2.30.



«Эдакое скандинавское дерби. К сожалению, норвежцы не попали на чемпионат мира. Жалко, потому что сборная очень сильная. У неё есть два ярко выраженных лидера – Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд. Здесь, в Лиге наций, есть все предпосылки показать свою мощь.

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Сборная Швеции не выглядит ничуть слабее, ничуть сильнее сборной Норвегии. Возможно, только в плане сбалансированности предпочтительнее выглядят шведы. По именам команды плюс-минус равны.

Предлагаю довольно интересную ставку. Эрлинг Холанд сказалм, что он сейчас сконцентрирован на матчах сборных, а потом уже будет думать о «Манчестер Сити». Эрлинг очень здорово выступает за сборную своей страны.

Предлагаю вам сделать ставку на то, что ему удастся отличиться забитым голом. Этот исход букмекеры оценивают коэффициентом 2.30», — сказал Наливайко.

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Прогноз на матч Швеция — Норвегия с коэффициентом 3.30.