Сербия — Словения: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций 5 июня

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия – Словения во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: победа Сербии и ТМ 3.5 за 1.90.



«Сербы у себя в Белграде на стадионе «Црвена Звезда» будут принимать Словению. Подавляющее преимущество сборной Сербии не воплотилось даже в один забитый мяч в игре с норвежцами. Неожиданное поражение команды Стойковича — 0:1. Словенцы же по делу уступили сборной Швеции — 0:2.

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Вообще, мне кажется, в этом квартете словенцы не то чтобы будут поставщиками очков, но они заметно уступают по классу исполнителей и шведам, и норвежцам, и особенно сербам.



Небогатая история встреч у команд. 10 лет назад играли, и тогда словенцы дома победили — 1:0. В Белграде была ничья — 1:1. С той поры много воды утекло. Соответственно, многое изменилось.



У сербов великолепный подбор игроков, в целом неплохая организация. Да, бывают ошибки, как в матче со сборной Норвегии, но если вы видели матч, то согласитесь, проиграли сербы не по делу. Сейчас какая-то обраточка, компенсация Сербии вернётся. Во второй подряд домашней игре сербы ошибку не допустят и обыграют Словению.



Словения пропускает немного. От шведов второй мяч пропустили в самой концовке в контратаке, когда Кулушевски забил. Думаю, что в матче будет забито не больше трёх мячей, хотя у Сербии мощная и грозная атака, но она одержит победу.



Мой прогноз — победа Сербии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.9. И как не взять гол Александра Митровича. У него было много моментов в игре с норвежцами, но вратарь не позволил переиграть себя. Но Митрович очень много забивает за сборную, практически в каждом матче, особенно дома. То, что он не реализовал в игре с норвежцами, может залететь во встрече со словенцами. Гол Митровича за 2.09», — сказал Генич.

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