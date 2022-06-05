Швеция — Норвегия: прогноз Егора Титова на игру 2-го тура Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швеция – Норвегия во 2-м туре Лиги наций сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.94.



«Норвежцы удивили, победив на выезде сербов. Но счёт был не по игре, у ворот Норвегии было очень большое количество моментов. Им сильно везло.

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Шведы дома регулярно забивают, играют с преимуществом. Я сильно сомневаюсь, что Норвегия и здесь сможет защитить свои ворота. Оборона – не сильнейшая линия у норвежцев, хотя не скажу, что пропускают они много.

Но здесь против них будет мощная шведская атака с Исаком, Форсбергом, Кулушевски. Я думаю, что минимум гол Швеция забить в этом матче должна.



Но и Норвегия с Холандом в составе всегда может рассчитывать на забитый мяч. Всё-таки это настоящая машина по забиванию мячей. Как сдержать такого сумасшедшего нападающего, рецепта нет. Оборона у шведов опытная, качественная, но Холанд есть Холанд. Так что в этой игре я ставлю на то, что обе забьют», — сказал Титов.



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Прогноз на матч Швеция — Норвегия с коэффициентом 3.30.



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