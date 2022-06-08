Букмекеры оценили шансы сборной Армении обыграть Шотландию в Лиге наций

8 июня в Глазго (Шотландия) пройдёт матч 2-го тура Лиги наций Шотландия — Армения. Начало игры намечено на 21:45 мск.

Прогноз на матч Шотландия — Армения с коэффициентом 3.00.

Эксперты считают явным фаворитом хозяев поля: заключить пари на победу сборной Шотландии предлагается с коэффициентом 1.39. На победу сборной Армении принимают ставки за 9.30. Поставить на ничью можно за 4.80.



Аналитики не ждут от команд высокой результативности: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.75, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.08.

На гол хозяев букмекеры предлагают коэффициент 1.13, тогда как гол сборной Армении оценивается в 2.13. Ставка «обе команды забьют» идёт с коэффициентом 2.46.

Результативная ничья доступна за 7.50, а гол в первые 15 минут за 3.50.

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