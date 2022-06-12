Англия — Италия: результат матча, кто выиграл, какой счёт, как сыграли

Сборные Англии и Италии сыграли вничью в матче третьего тура Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия).
Капелло объяснил, с чем связан кризис в игре сборной Италии.
Итоговый счёт — 0:0. В первом тайме команды упустили несколько хороших моментов, однако после перерыва игра успокоилась. Забитых мячей зрители так и не увидели.
Англичане в трёх турах Лиги наций УЕФА набрали два очка, в активе сборной Италии пять баллов.
Соперниками сборных Англии и Италии по третьей группе Лиги А являются национальные команды Германии и Венгрии. В параллельном матче они также разошлись миром.
Англия идёт последней в группе после трёх туров Лиги наций.
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Сборная Германии четвёртый матч подряд закончила со счётом 1:1.
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