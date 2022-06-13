Азербайджан – Беларусь: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

13 июня состоится матч четвёртого тура Лиги наций Азербайджан – Беларусь. Начало игры – в 19:00 мск.

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Эксперты отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Поставить на победу сборной Азербайджана предлагается с коэффициентом 2.35. Успех сборной Беларуси оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.15.



Аналитики не ждут от соперников высокой результативности: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.60. На гол Азербайджана можно поставить за 1.37, тогда как коэффициент на гол Беларуси составляет 1.60.

Ставка «обе команды забьют» доступна за 2.22. На результативную ничью дают 5.40.

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