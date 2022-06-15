Армения — Шотландия: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Сборная Армении на своём поле проиграла Шотландии в четвёртом туре Лиги наций. Матч в Ереване закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.
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На шестой минуте Ваган Бичахчян вывел хозяев вперёд. На 14-й минуте Стюарт Армстронг восстановил равенство на табло. На исходе первого тайма сборная Армении осталась в меньшинстве.
В конце первого тайма Армстронг оформил дубль. После перерыва Джон Макгинн увеличил преимущество подопечных Стива Кларка, а затем Че Адамс довёл счёт до разгромного. В компенсированное время с поля был удалён второй игрок сборной Армении.
Сборная Армении набрала три очка в четырёх матчах Лиги наций УЕФА. В активе команды Шотландии шесть баллов после трёх игр.
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