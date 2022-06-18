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Букмекеры оценили шансы БАТЭ продлить беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси

Букмекеры оценили шансы БАТЭ продлить беспроигрышную серию в чемпионате Беларуси
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18 июня состоится матч 11-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь». Начало игры – в 18:00 мск.

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В девяти матчах чемпионата Беларуси клуб из Борисова одержал семь побед и дважды сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения.

Эксперты не сомневаются в очередном успехе хозяев: поставить на победу БАТЭ предлагается с коэффициентом 1.36. Успех «Ислочи» оценивается аналитиками в 9.10. Заключить пари на ничью можно за 5.20.

По мнению аналитиков, матч окажется результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.09, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.76.

На гол БАТЭ дают коэффициент 1.05, а гол «Ислочи» оценивается за 1.80. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.03.

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