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Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: результат матча, кто выиграл, какой счёт

Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: результат матча, кто выиграл, какой счёт
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Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал травяного турнира категории АТР-500 в немецком Галле.

Медведев на теннисном олимпе. Сколько он там продержится?

В четвертьфинале первая ракетка мира оказался сильнее седьмого сеяного, испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.

Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Баутиста-Агут не подал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из девяти возможностей взять подачу соперника.

Медведев одержал первую победу в карьере над Роберто Баутиста-Агутом. До этого испанец выиграл три очные встречи, каждая из которых состоялась на хардовом покрытии.

Медведев объяснил, за счёт чего обыграл Баутиста-Агута.

Чесноков: такой Медведев мог выиграть Уимблдон, но турнир ему не светит.

Медведев признался, что почувствовал облегчение из-за пропуска Уимблдона.

Медведев назвал Серену Уильямс сильнейшей теннисисткой в истории.

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