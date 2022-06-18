Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: результат матча, кто выиграл, какой счёт

Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал травяного турнира категории АТР-500 в немецком Галле.
Медведев на теннисном олимпе. Сколько он там продержится?
В четвертьфинале первая ракетка мира оказался сильнее седьмого сеяного, испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
Медведев восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.
Баутиста-Агут не подал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из девяти возможностей взять подачу соперника.
Медведев одержал первую победу в карьере над Роберто Баутиста-Агутом. До этого испанец выиграл три очные встречи, каждая из которых состоялась на хардовом покрытии.
Медведев объяснил, за счёт чего обыграл Баутиста-Агута.
Чесноков: такой Медведев мог выиграть Уимблдон, но турнир ему не светит.
Медведев признался, что почувствовал облегчение из-за пропуска Уимблдона.
Медведев назвал Серену Уильямс сильнейшей теннисисткой в истории.
- 18 июня 2022
-
05:32
- 17 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
06:00
- 16 июня 2022
-
21:13
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:56
-
10:00
-
08:00
- 15 июня 2022
-
23:19
-
20:22
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00