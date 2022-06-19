«Одд» — «Мольде»: прогноз Владислава Турова на матч чемпионата Норвегии 19 июня 2022 года

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч 10-го тура чемпионата Норвегии «Одд» — «Мольде».

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Ставка: тотал больше 27.5 удара по воротам за 1.87.

«Одд» — середняк чемпионата Норвегии, при этом команда не знает полумер, то есть исключительно выигрывает или проигрывает. При этом подопечные Йохансена — достаточно атакующая команда, которая по ударам находится в первой пятёрке, нанося их в среднем 14,4 (16,8 удара дома). Понятно, что оборона — не самое сильное звено, поэтому результативность ударов также на высоком среднем уровне (28 и 30 дома).



«Мольде» — топ-клуб Норвегии, который из сезона в сезон является одним из претендентов на титул. В этом сезоне пока на втором месте, отставая от лидера всего на два очка. Естественно, «Мольде» силён атакой, но при этом оборона также многое позволяет соперникам у своих ворот. Средняя результативность матчей — на уровне 27,5 удара, при этом у соперника 15,5 удара!



«Мольде» — фаворит матча, но «Одд» в домашних стенах — очень неуступчивый соперник. При поддержке трибун подопечные Йохансена очень смело идут в атаку и при первой возможности угрожают воротам соперников. При этом «Мольде» также готов поддержать атакующую игру и внести вклад в общий тотал ударов. С учётом манеры и возможностей команд больше склоняюсь к верховому сценарию по ударам».

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