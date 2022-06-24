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Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: результат матча, кто победил, какой счёт

Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: результат матча, кто победил, какой счёт
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Россиянин Даниил Медведев завершил выступление на турнире на Мальорке (Испания). В четвертьфинале первая ракетка мира проиграл Роберто Баутиста-Агуту из Испании в двух сетах.

Касаткина разгромно проиграла Андрееску в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге.

Матч закончился со счётом 3:6, 2:6. Игра продолжалась 70 минут.

Первая ракетка мира Медведев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Медведев до сих пор не выиграл ни одного турнира в 2022 году. Он доходил до финалов Australian Open, а также травяных турниров в Хертогенбосхе и Галле.

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Финалиссима приравнена к товарищескому матчу.

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