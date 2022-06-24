«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: смотреть онлайн 5-й матч финала Кубка Стэнли, ставки и прогнозы

25 июня в Денвере состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2022 между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало запланировано на 3:00 мск.



Журналист Бауф отметил достойное поведение Василевского после гола в овертайме.



«Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-1. «Лавинам» нужна ещё одна победа для того, чтобы стать обладателями Кубка Стэнли.



Эксперты считают фаворитом подопечных Джареда Беднара. Поставить на победу «Эвеланш» по итогам трёх периодов предлагается с коэффициентом 2.02, успех «Лайтнинг» идёт за 3.36. На ничью после 60 минут дают 4.81.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23. Гол в пустые ворота доступен за 3.00.

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