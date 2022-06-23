«Колорадо» — «Тампа-Бэй», 5-й матч. Валерий Ничушкин запомнит этот день на всю жизнь

25 июня состоится пятый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.02, успех «Лайтнинг» доступен в букмекерских конторах за 3.36.

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Коэффициенты букмекеров на 5-й матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 июня 2022 года

Букмекеры считают, что пятый матч финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 25 июня будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.23. Поставить на гол в первые 10 минут в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.75.

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На 25 июня в Национальной хоккейной лиге запланирован пятый матч финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он пройдёт на льду «Болл-Арены» в Колорадо, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу «лавин». Неужели мы увидим последний матч?

Четвёртая встреча команд в Тампе, как и ожидалось, была не похожа на три предыдущие. Не было такого голевого парада, хотя соперники и настреляли суммарно пять шайб. Неплохо. А победу со счётом 3:2 в овертайме одержал «Колорадо». Причём в упорнейшей борьбе. Команды играли интересно, но уже более осторожно. Это логично, ведь матч по сути решал исход серии.

Тренер «Тампы» заявил, что победную шайбу «Колорадо» нельзя было засчитывать.

Спустя 36 секунд после начала Энтони Чирелли из «молний» открыл счёт, но во втором периоде Натан Маккиннон сравнял его. А спустя ещё пять минут Виктор Хедман снова вывел хозяев вперёд. Вернуть баланс гостям помог гол Эндрю Кольяно в начале третьего периода. При 2:2 основное время и завершилось. Победный бросок на счету вернувшегося в строй Назема Кадри на 13-й минуте овертайма.

Стоит отметить, что в четвёртой игре нападение соперников поработало неплохо, бросали достаточно. Каждая сторона оформила по 39 бросков в створ. И тут, конечно, стоит отметить игру голкиперов. Андрей Василевский хоть и пропустил три шайбы, отразил 92,31% бросков. Дарси Кемпер имеет 94,87%. Показатели солидные.

Вот только для «Тампа-Бэй» матч играл огромное значение. Хотя у гостей были другие планы. Теперь же при счёте 3-1 серия едет в Денвер, где «Эвеланш» уже дважды огорчили соперника. Да и в текущем плей-офф дома проиграли лишь «Сент-Луису» дважды. Так что у «Лайтнинг» дела обстоят не супер. Плюс в гостях они проиграли уже шесть из 11 матчей в плей-офф.

Хотя у команды из Тампы есть мастеровитые игроки. Никита Кучеров получил травму в третьей встрече. Сыграл в четвёртой, но результативными действиями не отметился. Брейден Пойнт до сих пор не сыграл, пока под вопросом и на пятый матч. Травма, полученная в серии с «Торонто», не даёт покоя.

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Зато есть Андрей Василевский — главная проблема «Эвеланш». Так его называли перед стартом серии. Правда, пока лишь в одной встрече он огорчил соперника своей надёжной игрой. А сейчас «лавины» в шаге от Кубка Стэнли. И даже букмекеры в пятой игре отдают им предпочтение. Немудрено. Выиграли четыре из пяти последних очных встреч. Так что статистика явно за хозяевами льда в этом противостоянии.

Зато соперники впервые в серии забросили меньше семи шайб. Не всегда же играть в открытый хоккей. В пятой игре, конечно, у хозяев будет лишь одна цель — победить. Всё вводные, на наш взгляд, для этого есть. Нападение играет отменно, забросило уже 16 шайб за четыре встречи — то есть по четыре шайбы за игру. Да и защита вполне неплохо себя проявляет.

Хотя и позволила «Лайтнинг» забросить 11 шайб за аналогичный период, что чуть меньше трёх шайб за матч. В целом обе команды играют неплохо. Думается, в пятой битве команды продолжат тенденцию обмена голами. Так что на пятый матч мы бы выбирали из двух ставок: победа «Колорадо» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.16 и обе забьют + победа «Колорадо» за 2.19.

Коэффициенты близкие, разгуляться есть где. На наш взгляд, дома хозяева постараются порадовать и себя, и болельщиков красивой победой. На их стороне сейчас и серия, и эмоциональное состояние. Вырвали победу в четвёртой встрече, проигрывая по ходу дважды на чужом льду. Это ли не показатель характера и рвения? Кажется, пора поднимать Кубок Стэнли.

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 5-й матч финала Кубка Стэнли 25 июня 2022 года

«Колорадо» одержал третью победу и теперь в шаге от Кубка Стэнли. Серия едет в Денвер, где хозяева уже дважды огорчили гостей. Плюс по очным встречам имеют преимущество на своём льду. Да и пока нападение играет отменно, проблемы были лишь в одной встрече. Думается, у себя дома «лавины» завершат серию, они фавориты в пятом матче, на наш взгляд.

Ставка: обе команды забьют + победа «Колорадо» за 2.19.

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