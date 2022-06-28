Феликс Оже-Альяссим — Максим Кресси: прогноз Владимира Сирина на матч 1-го круга Уимблдона

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч Уимблдона Феликс Оже-Альяссим — Максим Кресси.



Ставка: ТБ 39.5 за 1.77.



«Уимблдон всегда богат на сенсации, так как любая ошибка на своей подаче может стать решающей для сета. Уж слишком быстрые корты в Англии. Также, помимо сенсаций, третий «Большой шлем» в сезоне приносит очень много верховых матчей.

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Оже-Альяссим к турниру подходит, сыграв восемь матчей на траве и проведя в них восемь тай-брейков. Феликс обладает хорошей подачей и мощными ударами, что на Уимблдоне приносит больше шансов на победу. Год назад канадец дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему финалисту Берреттини.



Максим Кресси на траве провёл девять матчей, в которых одержал шесть побед. Американец – представитель старой школы Serve and volley. Своим стилем Максим умудрился замучать Даниила Медведева на Australian Open, но это было на харде. На травяных кортах Кресси может очень сильно удивить, и оба соперника предпочли бы соперника попроще.



На то, что теннисисты сыграют как минимум четыре сета, букмекерская контора даёт 1.6. В предстоящем матче много брейков ждать не стоит, поэтому тай-брейк тут очень вероятен, а сеты с 7-8 геймами на траве для таких соперников — это редкость. Тотал больше 39.5 – почти идентичная ставка с тоталом больше сетов, но коэффициент больше на 0.12», — сказал Сирин.

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