ЦСКА — «Зенит»: прогноз Александра Елагина на контрольную игру 29 июня

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч предсезонного турнира ЦСКА — «Зенит».
Ставка: победа ЦСКА за 3.20.
«Если для действующих чемпионов страны это будет третья и заключительная игра на турнире, то для ЦСКА это первый матч в соревновании.
Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».
ЦСКА не может выиграть у «Зенита» с ноября 2018 года. В последующих восьми матчах «Зенит» выиграл семь раз. У Сергея Семака против армейцев в роли главного тренера тоже отличная статистика: 12 игр, шесть побед, три ничьих и три поражения.
Армейцы вступают в новый сезон с новым тренером. Владимир Федотов в прошлом сезоне дважды отобрал очки у «Зенита» и с «Сочи» занял второе место. Однако статистика Федотова против Семака не радует нового тренера армейцев — шесть поражений, ничья и победа. Однако «Зенит» в обоих матчах турнира пропускал, а ЦСКА играет при своих болельщиках и способен обыграть чемпиона России», — сказал Елагин.
ЦСКА уже поменялся. «Зенит» ждут большие проблемы.
ЦСКА продал Бохинена итальянскому клубу.
Агент: «Галатасарай» хочет подписать Дзюбу и Оздоева.
Семшов: от матча «Зенита» и ЦСКА вообще ничего не жду.
Федун не собирается продавать «Спартак» Абрамовичу.
Мозес не вернулся в «Спартак» из-за жены.
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