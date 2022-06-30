Эксперты «Фонбет» назвали вероятность провала «ПСЖ» в чемпионате Франции-2022/2023
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«ПСЖ» вступает в очередную стадию перестройки. Парижский клуб вот-вот уволит Маурисио Почеттино, а его место должен занять Кристоф Галтье, остались юридические формальности. Эксперты «Фонбет» принимают ставки на то, удастся ли «ПСЖ» выиграть чемпионат Лиги 1 в новом сезоне.
Парижане остаются явным фаворитом чемпионата Франции: сделать ставку на успех столичного клуба можно с коэффициентом 1.12. Сделать ставку на то, что «ПСЖ» не сможет завоевать титул, можно с коэффициентом 6.30. В составе парижан остаются Лионель Месси и Киллиан Мбаппе, а вот Неймар, возможно, покинет команду.
Среди остальных команд букмекеры выделяют «Марсель», поставить на его чемпионство можно с коэффициентом 16.00. Шансы «Монако» и «Лиона» оценили коэффициентом 20.00.
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