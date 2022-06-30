Бьянка Андрееску — Елена Рыбакина: ставка Игоря Панкова на игру Уимблдона

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч Уимблдона Бьянка Андрееску — Елена Рыбакина.



Ставка: победа Андрееску за 1.71.



«Андрееску и Рыбакина по-разному подошли к старту Уимблдона. Бьянка сыграла шесть матчей, отметилась финалом в Бад-Хомбурге и явно подвела себя к Лондону в хорошем игровом тонусе.

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Это можно было наблюдать в первом круге, хотя соперница, Бекташ, конечно, уступала в классе. Тем не менее, за два сета канадка допустила всего девять невынужденных ошибок, выполнив 28 виннеров. Очевидно, что на пустом месте такие показатели не появляются.



Рыбакину заметно штормит по ходу всего сезона. Трава не стала исключением. Подготовка к Уимблдону получилась неудачной – три матча, два поражения от далеко не самых грозных траве Роджерс и Цуренко. В первом круге в Лондоне был тяжелый матч с Вандевеге. Американка ни разу не смогла взять подачу Елены, но при этом имела сразу девять брейк-пойнтов. По виннерам-анфорсам мы увидели не самые впечатляющие 27:26.



С учётом подхода к Уимблдону и стартовых поединков, на мой взгляд, сегодня у Андрееску имеются все шансы одержать верх», — сказал Панков.



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