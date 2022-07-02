«Динамо» Мн – «Ислочь»: прогноз Николая Ходасевича на матч 13-го тура чемпионата Беларуси

Белорусский спортивный журналист, ведущий и комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 13-го тура Высшей лиги Беларуси «Динамо» Минск – «Ислочь».

Хачатурянц: говорил Дюкову, что проводить Суперкубок в Петербурге неспортивно.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Генеральная репетиция минского «Динамо» перед стартом на следующей неделе в квалификации Лиги конференций. Соперник не из топовых – черногорский «Дечич». О нём в субботу думать рано, а побеждать «Ислочь» – очень нужно.



«Динамо» без помпы и без какой-либо впечатляющей победной серии подобралось вплотную к первой строчке в таблице – отставание от БАТЭ на данный момент всего два очка. Конечно, это проблемы БАТЭ — главным образом так терять баллы на летнем отрезке дистанции. Минчане не впечатляют игрой, всего две виктории с разницей более двух мячей, но за счёт стабильности – прямо сейчас реальный претендент на титул.



«Ислочь» понять сложнее. С одной стороны, серия из четырёх матчей без поражений (три победы), с другой – два майских поражения от «Славии» и «Белшины» не просматривались ни разу. И сейчас трудно предсказать: дадут бой «Динамо» или снова успешная серия оборвётся?



На результат не стал бы закладываться, а вот обмен голами напрашивается. Обе команды и забивают, и пропускают регулярно. Моя ставка: обе забьют – да».

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