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«Зенит» — «Црвена Звезда»: когда матч, где играют, время начала, где смотреть, прогнозы

«Зенит» — «Црвена Звезда»: когда матч, где играют, время начала, где смотреть, прогнозы
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В воскресенье, 3 июля, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:00 мск.

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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом российский клуб. Поставить на успех «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа сербской «Црвены» оценена в 4.20 — 23% вероятности. А заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Букмекеры также считают, что товарищеский спарринг «Зенита» и «Црвены Звезды» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется в букмекерской линии за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.98.

Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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