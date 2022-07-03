«Локомотив» — «Факел»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матче

3 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Факел». Начало игры — в 16:30 мск.
Прогноз с коэффициентом 2.50 на матч «Локомотив» — «Факел».
Эксперты не сомневаются в победе московского клуба: поставить на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.60. Успех «Факела» оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Аналитики рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.
Победа «Локомотива» с разницей в два и более мяча доступна за 2.45. Победа «Локомотива» всухую идёт за 2.80, победа «Факела» всухую — за 10.50.
Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».
Канчельскис: Слуцкий уничтожил «Рубин».
Нигматуллин: в Турции Дзюбу сразу выплюнут.
Адольфо Гайч рассказал о проблемах с адаптацией в России.
Жирков: не хочу оказаться в той же ситуации, что была в «Химках».
Роналду попросил «МЮ» продать его при получении хорошего предложения.
- 3 июля 2022
-
07:00
-
04:00
- 2 июля 2022
-
23:58
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 1 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:15
-
07:00
-
05:31
- 30 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00