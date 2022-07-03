«Локомотив» — «Факел»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матче

3 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится товарищеский матч «Локомотив» — «Факел». Начало игры — в 16:30 мск.

Прогноз с коэффициентом 2.50 на матч «Локомотив» — «Факел».

Эксперты не сомневаются в победе московского клуба: поставить на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.60. Успех «Факела» оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.



Аналитики рассчитывают на результативный футбол: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Победа «Локомотива» с разницей в два и более мяча доступна за 2.45. Победа «Локомотива» всухую идёт за 2.80, победа «Факела» всухую — за 10.50.

Прогноз с коэффициентом 4.80 на матч «Зенит» — «Црвена Звезда».

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