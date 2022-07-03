«Спартак» — «Енисей»: результат матча, кто победил, какой счёт, кто забил

Московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» в товарищеском матче. Игра прошла на стадионе «Тарасовка» в Черкизове, где столичный клуб проводит подготовку к старту нового сезона. Москвичи оказались сильнее — 3:0.

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Счёт на 31-й минуте матча открыл Квинси Промес, ассистировал ему Роман Зобнин. На 56-й минуте Александр Соболев удвоил преимущество гостей. Стоит отметить, что голевую передачу нападающему отдал недавно пополнивший ряды красно-белых Антон Зиньковский.



Через 18 минут с передачи Квинси Промеса сделал счёт разгромным полузащитник Даниил Хлусевич.

Квинси Промес и Георгий Джикия отыграли полный матч, остальные футболисты были заменены после перерыва в разное время.

Напомним, 9 июля московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.



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