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Букмекеры назвали шансы Ботика ван де Зандсхулпа обыграть Рафаэля Надаля на Уимблдоне

Букмекеры назвали шансы Ботика ван де Зандсхулпа обыграть Рафаэля Надаля на Уимблдоне
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4 июля Ботик ван де Зандсхулп и Рафаэль Надаль сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона в Лондоне. Начало — не ранее 17:00 мск.

Надаль извинился перед Сонего за своё поведение.

Букмекеры не сомневаются в Рафале Надале, коэффициент на победу испанского теннисиста составляет 1.13. На успех голландца предлагается заключить пари за 6.00.

Эксперты ждут от спортсменов упорной борьбы: ставки на тотал больше 30.5 гейма принимаются за 1.49, а тотал меньше 30.5 гейма оценён коэффициентом 2.47.

Ставки на тай-брейк принимаются за 1.60, а на пятый сет — за 6.00. Наиболее вероятный исход встречи — победа Рафаэля Надаля в трёх сетах (1.73).

На победу испанца в четырёх партиях дают 3.80, успех Надаля по итогам пяти сетов доступен за 8.20. Если ван де Зандсхулп выиграет в пяти сетах, зайдёт коэффициент 16.50.

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