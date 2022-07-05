«Мальмё» — «Викингур»: ставка Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Викингур».



Ставка: победа «Викингура» с форой (+2) за 1.83.



«В скандинавском противостоянии между чемпионами Швеции и Исландии есть, как мне кажется, резон сыграть от аутсайдеров.



Понятно, что по уровню игроков «Мальмё» имеет преимущество, но у шведов есть несколько проблем – в первом матче могут не принять участия сразу несколько игроков основы Риекс, Налич, Левицки, под вопросом капитан Кристиансен.



Исландцы, в свою очередь, уже прошли два раунда квалификации, да и в принципе находятся в отличной форме, выиграв уже восемь матчей подряд.



К слову, «Викингур» стал чемпионом Исландии впервые за 30 лет и вернулся в главный европейский клубный турнир после поражения от ЦСКА в сезоне-1992/1993», — сказал Петросьян.