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«Мальмё» — «Викингур»: ставка Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов

«Мальмё» — «Викингур»: ставка Артура Петросьяна на матч квалификации Лиги чемпионов
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Мальмё» — «Викингур».

Ставка: победа «Викингура» с форой (+2) за 1.83.

«В скандинавском противостоянии между чемпионами Швеции и Исландии есть, как мне кажется, резон сыграть от аутсайдеров.

Понятно, что по уровню игроков «Мальмё» имеет преимущество, но у шведов есть несколько проблем – в первом матче могут не принять участия сразу несколько игроков основы Риекс, Налич, Левицки, под вопросом капитан Кристиансен.

Исландцы, в свою очередь, уже прошли два раунда квалификации, да и в принципе находятся в отличной форме, выиграв уже восемь матчей подряд.

К слову, «Викингур» стал чемпионом Исландии впервые за 30 лет и вернулся в главный европейский клубный турнир после поражения от ЦСКА в сезоне-1992/1993», — сказал Петросьян.

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