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Букмекеры назвали шансы Фритца обыграть Надаля в четвертьфинале Уимблдона

Букмекеры назвали шансы Фритца обыграть Надаля в четвертьфинале Уимблдона
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6 июля американец Тейлор Фритц и Рафаэль Надаль из Испании сыграют в матче 1/4 финала Уимблдона в Лондоне. Начало — около 17:00 мск.

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Букмекеры не сомневаются в бывшей первой ракетке мира, коэффициент на победу Рафаэля Надаля составляет 1.37. На успех американца предлагается заключить пари за 3.40.

Эксперты ждут упорной борьбы в четвертьфинале Уимблдона: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.49, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.40.

Победа Надаля с форой (-4.5 гейма) доступна за 1.96, на победу Фритца с форой (+4.5 гейма) дают 1.88. Вероятность победы Рафаэля Надаля в трёх сетах оценена коэффициентом 2.80.

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