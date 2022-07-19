«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: фрибет 2000 рублей к товарищескому матчу
Поделиться
Сегодня, 19 июля, пройдёт товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Начало — в 13:10 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
11:00
-
10:00
-
09:04
-
07:47
-
06:38
- 18 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
08:32
-
07:17
-
06:04
-
05:02
-
03:41
-
02:18
- 17 июля 2022
-
23:04
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
10:45
Партнерский контент