«Кайрат» — «Кишварда»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между клубами «Кайрат» (Казахстан) и «Кишварда» (Венгрия). Начало игры намечено на 17:00 мск.

Прогноз на матч «Тобол» — «Линкольн» с коэффициентом 2.70.

Встреча состоится в Алма-Ате (Казахстан) на стадионе «Алматы Орталык». В минувшем сезоне «Кайрат» стал третьим в чемпионате Казахстана, а «Кишварда» заняла второе место в первенстве Венгрии.

Аналитики считают фаворитом «Кайрат». Поставить на победу клуба из Казахстана предлагается с коэффициентом 2.01. Успех венгерского клуба оценивается в 3.65. На ничью дают коэффициент 3.35.



Эксперты не ждут от команд большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.73.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.89.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

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