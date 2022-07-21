Фабио Фоньини — Карен Хачанов: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Гамбурге

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил ставку на матч турнира АТР в Гамбурге между Фабио Фоньини и Кареном Хачановым.



Ставка: тай-брейка не будет за 1.79.



«Во втором круге турнира АТР в Гамбурге сыграют Фабио Фоньини и Карен Хачанов.



Если рассмотреть статистику теннисистов в этом сезоне, то можно найти определённые тренды, которые недооценены или не учтены совсем в линии букмекера. Так, в 14 матчах на грунте в этом сезоне с участием Хачанова было сыграно всего четыре тай-брейка. У Фоньини всего на один тай-брейк больше, но в 22 матчах!



Подводя все цифры под общий знаменатель, получим 75% игр без тай-брейка. В трёх личных встречах на харде между Фабио и Кареном дело ни разу не доходило до 13-го гейма. Вряд ли стоит далеко заглядывать, чтобы найти причину такой статистики — вероятность того, что одновременно оба теннисиста будут надёжно держать свою подачу, крайне мала.



Подводя итог, предположу, что правильный коэффициент на предложенную ставку как минимум на 0.15 меньше того, что предлагают букмекеры. Коэффициент 1.65 и выше в данном случае я бы рекомендовал к ставке», — сказал Кириченко.