Аслан Карацев — Франциско Серундоло: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Гамбурге

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч турнира АТР в Гамбурге между Асланом Карацевым и Франциско Серундоло.



Ставка: победа Серундоло с форой (-3.5) за 2.07.



«Аслан Карацев и Франциско Серундоло сыграют в 1/4 турнира АТР-500 в Гамбурге.

Напал на судью и укусил мяч. Андрей Рублёв слетел с катушек.

Серундоло вторую неделю подряд показывает классный теннис. На прошлой неделе в Бостаде он взял титул, по ходу турнира переиграв Рууда, Карреньо-Бусту и Баэса – сильных нынче грунтовиков. На этой неделе после трудовой победы над Альтмайером аргентинец неожиданно легко, в двух сетах выбил с турнира Андрея Рублева. На прошлой неделе на уже упомянутом турнире в Бостаде переиграл Серундоло, кстати, и Аслана Карацева, причём довольно уверенно – в двух сетах, 7:5, 6:1.



Россиянин в этом сезоне выступает невзрачно. Уровень тенниса далёк от того, с которым Аслан врывался в топ-20. На этой неделе есть две победы: над Басилашвили и Галаном. Но грузин в привычной манере проиграл всё сам и потопил сам себя дикими ошибками, а Галан всё-таки даже не в топ-100.



Исходя из увиденного на турнире в Гамбурге, можно предположить, что предпосылок к изменению расклада сил в этой паре нет. Поэтому велика вероятность вновь увидеть уверенную победу аргентинского теннисиста», — сказал Кириченко.



Теннисиста Карена Хачанова обокрали в Германии.



Чесноков рассказал, что нужно сделать Хачанову для возвращения в топ-10.



Легендарный биатлонист Тихонов заступился за Рублёва и Касаткину.



Хачанов рассказал об эмоциях после выхода в четвертьфинал в Гамбурге.



Путин лишил гражданства российскую биатлонистку.



Губерниев: Терюшкову нужно было сказать о предательстве Овечкину в лицо.