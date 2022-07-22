Аслан Карацев — Франциско Серундоло: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Гамбурге

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч турнира АТР в Гамбурге между Асланом Карацевым и Франциско Серундоло.
Ставка: победа Серундоло с форой (-3.5) за 2.07.
«Аслан Карацев и Франциско Серундоло сыграют в 1/4 турнира АТР-500 в Гамбурге.
Напал на судью и укусил мяч. Андрей Рублёв слетел с катушек.
Серундоло вторую неделю подряд показывает классный теннис. На прошлой неделе в Бостаде он взял титул, по ходу турнира переиграв Рууда, Карреньо-Бусту и Баэса – сильных нынче грунтовиков. На этой неделе после трудовой победы над Альтмайером аргентинец неожиданно легко, в двух сетах выбил с турнира Андрея Рублева. На прошлой неделе на уже упомянутом турнире в Бостаде переиграл Серундоло, кстати, и Аслана Карацева, причём довольно уверенно – в двух сетах, 7:5, 6:1.
Россиянин в этом сезоне выступает невзрачно. Уровень тенниса далёк от того, с которым Аслан врывался в топ-20. На этой неделе есть две победы: над Басилашвили и Галаном. Но грузин в привычной манере проиграл всё сам и потопил сам себя дикими ошибками, а Галан всё-таки даже не в топ-100.
Исходя из увиденного на турнире в Гамбурге, можно предположить, что предпосылок к изменению расклада сил в этой паре нет. Поэтому велика вероятность вновь увидеть уверенную победу аргентинского теннисиста», — сказал Кириченко.
Теннисиста Карена Хачанова обокрали в Германии.
Чесноков рассказал, что нужно сделать Хачанову для возвращения в топ-10.
Легендарный биатлонист Тихонов заступился за Рублёва и Касаткину.
Хачанов рассказал об эмоциях после выхода в четвертьфинал в Гамбурге.
Путин лишил гражданства российскую биатлонистку.
Губерниев: Терюшкову нужно было сказать о предательстве Овечкину в лицо.
- 22 июля 2022
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:03
-
06:27
-
03:06
- 21 июля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:42
-
06:20
-
04:49
-
03:22
- 20 июля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:19