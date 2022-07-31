«ПСЖ» — «Нант»: повышенный фрибет 2500 рублей к матчу Суперкубка Франции
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Сегодня, 31 июля, пройдёт матч за Суперкубок Франции «ПСЖ» — «Нант». Начало — в 21:00 мск. Ты можешь получить повышенный фрибет 2500 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и авторизуйся в нём.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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