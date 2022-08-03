«Црвена Звезда» — «Пюник»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

3 августа в Сербии пройдёт первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Пюник». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Прогноз с коэффициентом 2.90 на матч «Црвена Звезда» — «Пюник».

«Пюник» — действующий чемпион Армении, «Црвена Звезда» в минувшем сезоне выиграла золотые медали чемпионата Сербии.

Эксперты не сомневаются в победе «Црвены Звезды»: заключить пари на сербскую команду предлагается с коэффициентом 1.17. Успех армянского клуба оценивается в 17.00. На ничью дают коэффициент 6.60.



Аналитики уверены, что голов в этом матче будет много: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.19.

Если забьёт «Црвена Звезда», сыграет коэффициент 1.09. Гол «Пюника» идёт с коэффициентом 2.53. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 3.25.

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