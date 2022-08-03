Эксперты назвали фаворита нового сезона АПЛ

5 августа стартует очередной сезон в АПЛ. Букмекеры уже опубликовали линию на победителя турнира. По мнению аналитиков, чемпионство вновь разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Тен Хаг жёстко раскритиковал поведение Криштиану Роналду.
Главный претендент на титул у букмекеров — «Манчестер Сити». Поставить на действующего чемпиона можно за 1.65. Команда Пепа Гвардиолы в межсезонье отпустила нескольких не последних исполнителей, зато пополнилась Эрлингом Холандом. Звёздный форвард перебрался в Манчестер из дортмундской «Боруссии» и готов покорять Англию.
Шансы «Ливерпуля» эксперты оценили коэффициентом 3.70. Команда Юргена Клоппа в межсезонье потеряла Садио Мане, зато пополнилась Дарвином Нуньесом.
За 14.00 можно поставить на «Тоттенхэм», а шансы «Челси» оценили коэффициентом 16.00. Вероятность чемпионства «МЮ» оценили коэффициентом 30.00, а поставить на «Арсенал» можно с коэффициентом 35.00.
Акинфеев сказал, что не обижается на Матвея Сафонова за слова о себе.
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Бакаев заявил, что не заслужил место в основном составе «Зенита».
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УЕФА запретил «Барселоне» использовать телеправа на Лигу чемпионов для кредита.
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