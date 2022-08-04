«Будё-Глимт» – «Жальгирис»: результат матча Лиги чемпионов, какой счёт, как сыграл Хайкин

«Будё-Глимт» успешно стартовал в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Норвежская команда легко одолела литовский «Жальгирис».

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Матч прошёл на стадионе «Аспмюра» в Будё. Итоговый счёт – 5:0. В составе «Будё-Глимт» весь матч отыграл российский голкипер Никита Хайкин.

Норвежцы забивали в ворота «Жальгириса» в каждом из таймов. Счёт открыл Уго Ветлесен на 33-й минуте матча, отличившись с пенальти. Спустя всего три минуты Амаль Пеллегрино удвоил преимущество хозяев поля.

Уже по ходу второй половины встречи в ворота литовской команды влетело ещё три мяча. Их авторами стали Ларс-Йорген Салвесен, Мариус Хёйбротен и Рунар Эспейор. Пятый гол «Будё-Глимт» забил уже по ходу добавленного времени.

Встречу обслуживала венгерская команда арбитров под руководством судьи Иштвана Вада. Ответный матч «Будё-Глимт» и «Жальгириса» в Лиге чемпионов пройдёт 9 августа.



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