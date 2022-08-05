«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз букмекеров на матч чемпионата Германии

5 августа состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария». Начало – в 21:30 мск.
Почему «Айнтрахт» остановит атаку «Баварии».
«Бавария» считается безоговорочным фаворитом встречи: поставить на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Айнтрахта» оценивается в 6.70. На ничью дают коэффициент 5.50.
Букмекеры уверены, что матч «Айнтрахт» Франкфурт – «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.52.
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