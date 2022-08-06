«Айнтрахт» – «Бавария»: результат матча Бундеслиги, какой счёт, кто забил, как сыграл Мане

Франкфуртский «Айнтрахт» уступил мюнхенской «Баварии» в первом матче нового сезона Бундеслиги.

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Встреча прошла на стадионе «Дойче Банк Парк». Действующий чемпион не оставил шанса хозяевам поля. Итоговый счёт матча – 6:1 в пользу «Баварии».

Мюнхенцы начали с места в карьер, забив два мяча уже к десятой минуте: отличились Йозуа Киммих и Бенжамен Павар. На 29-й минуте дело до разгрома довёл новичок «Баварии» Садио Мане, оформивший первый гол в Бундеслиге.

Во втором тайме «Бавария» забила ещё трижды: дубль оформил Джамал Мусиала, ещё один гол оказался на счету Сержа Гнабри. «Айнтрахт» ответил голом нападающего Рандаля Коло Муани.

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