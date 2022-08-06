ЦСКА — «Факел»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Факелом».

Ставка: победа ЦСКА со счётом 2:1 за 8.50.

«ЦСКА очень хорошо начал сезон, добыл две победы и единолично возглавил турнирную таблицу. Но неделю назад потерял очки с „Нижним Новгородом“, хотя уже к середине первого тайма вёл с разницей в два мяча.

Прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 8.10.

После перерыва команда Федотова расслабилась, пропустила два мяча и ограничилась ничьей. Думаю, после этой осечки ЦСКА очень серьёзно готовился ко встрече с «Факелом».

Воронежцы уже дважды показали, что готовы наказывать за недооценку и потерю концентрации. Дашь им шанс — потеряешь очки. Так что задача у ЦСКА непростая, «Факел» показывает бодрый футбол.

Думаю, москвичам придётся непросто, однако своё поле и разница в уровне исполнителей сделают своё дело. Поставлю на трудовую победу ЦСКА с разницей в один мяч, 2:1".

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