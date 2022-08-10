«Жальгирис» — «Будё-Глимт»: результат матча, кто победил, какой счёт, как сыграл Хайкин

Действующий чемпион Норвегии «Будё-Глимт» разошёлся миром с «Жальгирисом». Встреча прошла в Литве и завершилась со счётом 1:1.

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«Будё-Глимт» пробился в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов. В первом матче скандинавский клуб добился победы в родных стенах со счётом 5:0.

Российский голкипер норвежской команды Никита Хайкин получил повреждение на 15-й минуте и уступил место в воротах Юлиану Лунду.

В концовке первого «Жальгирис» вышел вперёд благодаря точному удару Франсиса Кьеремеха. На 50-й минуте гости провели ответный мяч, отличился Йоэль Мугиша.

«Жальгирис» завершал встречу в численном меньшинстве. На исходе часа игры Петар Мамич получил прямую красную карточку. В оставшееся время счёт не изменился.

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