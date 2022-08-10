«Реал» – «Айнтрахт»: прогноз Романа Гутцайта на матч Суперкубка Европы 10 августа

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч за Суперкубок Европы «Реал» – «Айнтрахт».
Ставка: ТБ 3 за 1.97.
«Айнтрахт», конечно, открытие прошлого сезона. Очень классно эта команда выступала в Лиге Европы и в финале победила «Рейнджерс». «Айнтрахт» запомнился тем, как здорово играл против «Барселоны».
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Команда прекрасно использовала пространство на чужой половине поля. Немцы отлично умеют контратаковать. Но далеко не всегда, когда «Айнтрахт» встречает достойного соперника, он может ему что-либо противопоставить.
Так было, например, в первом туре стартовавшей Бундеслиги, когда «Айнтрахт» влетел «Баварии» со счётом 1:6. 5 мячей были пропущены на своём поле еще в первом тайме.
«Реал»хорош. Мадридцы стали только сплоченнее и сильнее. Появились исполнители, которые разнообразят скамейку и содержание игры команды Карло Анчелотти. Поэтому, я думаю, что в Суперкубке мы должны ждать забитые голы», — сказал Гутцайт.
Где покажут матч «Реал» — «Айнтрахт».
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