«Университатя» — «Заря»: букмекеры назвали шансы украинского клуба в Лиге конференций

11 августа пройдёт ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между «Университатей» и «Зарёй». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Итальянский журналист объяснил, почему не считает Кокорина футболистом.
Игра состоится на стадионе «Ион Облеменко» в румынском городе Крайова. В первом матче украинский клуб выиграл со счётом 1:0.
Эксперты отдают явное предпочтение румынскому клубу: поставить на победу «Университати» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Успех «Зари» идёт за 4.10. Ставки на ничью к исходу 90 минут принимаются за 3.78.
Аналитики не ждут большого числа голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87.
На гол «Университати» выставлен коэффициент 1.19. Если забьют футболисты «Зари», сыграет коэффициент 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.
Проход «Университати» оценён в 2.25, проход «Зари» — в 1.70.
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