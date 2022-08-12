Арина Соболенко — Кори Гауфф: результат матча, кто выиграл, какой счёт

Теннисистка из Беларуси Арина Соболенко не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто.
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В третьем раунде Соболенко, посеянная под шестым номером, уступила десятой ракетке турнира Кори Гауфф из США в трёх сетах. Продолжительность матча составила 3 часа и 11 минут, итоговый счёт — 5:7, 6:4, 6:7 (4:7).
Соболенко совершила семь эйсов, допустила 18 двойных ошибок, а также реализовала четыре из 14 брейк-пойнтов. На счету Гауфф девять подач навылет при 15 двойных ошибках, а также четыре брейк-пойнта, каждый из которых был реализован.
Гауфф обыграла Соболенко в третий раз. На счету Арины одна победа над теннисисткой из США.
В четвертьфинале Кори Гауфф встретится с Симоной Халеп из Румынии.
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