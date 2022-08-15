«Торпедо» — «Дизель»: эксперты оценили шансы команды Игоря Ларионова на победу

15 августа состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Дизель». Начало игры запланировано на 18:00 мск.
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Встреча состоится в Нижнем Новгороде во дворце спорта «Нагорный». «Торпедо» продолжает подготовку к старту сезона КХЛ, «Дизель» выступает в ВХЛ.
Эксперты не сомневаются в победе подопечных Игоря Ларионова. Поставить на «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.39, а успех «Дизеля» по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.40. Ничья к исходу третьего периода идёт за 5.35.
Аналитики убеждены, что товарищеский матч «Торпедо» — «Дизель» окажется результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.37, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.85. Гол на первой минуте встречи доступен с коэффициентом 11.00.
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