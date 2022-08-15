Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — «Дизель»: эксперты оценили шансы команды Игоря Ларионова на победу

«Торпедо» — «Дизель»: эксперты оценили шансы команды Игоря Ларионова на победу
Комментарии

15 августа состоится товарищеский матч «Торпедо» — «Дизель». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Овечкин: нас прокинули с Олимпийскими играми, можно сказать.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде во дворце спорта «Нагорный». «Торпедо» продолжает подготовку к старту сезона КХЛ, «Дизель» выступает в ВХЛ.

Эксперты не сомневаются в победе подопечных Игоря Ларионова. Поставить на «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 1.39, а успех «Дизеля» по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.40. Ничья к исходу третьего периода идёт за 5.35.

Аналитики убеждены, что товарищеский матч «Торпедо» — «Дизель» окажется результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.37, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.85. Гол на первой минуте встречи доступен с коэффициентом 11.00.

The Athletic рассказал о влиянии событий на Украине на российских хоккеистов.

Швед Пилут заявил, что морально не был готов остаться в России.

Юров: в «Миннесоте» спрашивали про армию.

Овечкин: Валиева — герой, за неё болеет вся Россия.

Глава комиссии ВАДА призвал снять санкции с российских спортсменов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022