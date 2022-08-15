«Оренбург» — «Торпедо»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Оренбург» сломил сопротивление «Торпедо» в игре пятого тура чемпионата России по футболу. Матч состоялся на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Зарема эмоционально отреагировала на победу «Спартака» над «Сочи».
Итоговый счёт — 1:0. Единственный гол на 31-й минуте после передачи Химми Марина провёл форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв.
Практически весь второй тайм московский клуб провёл в численном меньшинстве: на 48-й минуте защитник Илья Кутепов, проводивший дебютный матч в составе «Торпедо», получил прямую красную карточку.
«Оренбург» после пяти туров Российской Премьер-Лиги имеет в активе шесть очков и располагается в середине таблицы, на счету «Торпедо» один балл. «Автозаводцы» идут предпоследними.
Обслуживала матч между «Оренбургом» и «Торпедо» бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга.
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